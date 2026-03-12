Скидки
Ни один клуб АПЛ из шести не смог выиграть свой матч на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершились все первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По его итогам образовалась необычная ситуация, при которой ни один из шести клубов английской Премьер-лиги не смог взять верх в матчах данной стадии главного еврокубка.

Четыре клуба чемпионата Англии потерпели поражения: «Челси» проиграл «ПСЖ» (2:3), «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Атлетико» (2:5), а «Ливерпуль» не смог одолеть «Галатасарай» (0:1). Две оставшиеся английские команды — «Арсенал» (с «Байером» — 1:1) и «Ньюкасл Юнайтед» (с «Барселоной» — 1:1) сыграли вничью в своих матчах.

Отметим, клубы АПЛ преобладают в Лиге чемпионов. До 1/8 финала добрались все шесть клубов, участвовавших в турнире — это примерно 38% представительства всей стадии.

