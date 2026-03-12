Никита Хайкин провёл первый «сухой» матч за карьеру в основном этапе Лиги чемпионов

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл свой первый «сухой» матч за карьеру в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА. Это произошло в первом матче 1/8 финала главного еврокубка сезона-2025/2026 со «Спортингом» (3:0).

Всего за свою профессиональную карьеру российский голкипер провёл 11 матчей в основном этапе Лиги чемпионов — все в текущей кампании, пропустил 17 мячей и всего первый раз завершил встречу без пропущенных мячей.

Кроме того, у Хайкина 17 матчей в квалификациях Лиги чемпионов, где он пропустил 19 мячей и восемь завершил без пропущенных мячей. 30-летний голкипер выступает за норвежский клуб с 2019 года. Всего на его счету 258 игр, 285 пропущенных голов и 88 «сухарей» во всех турнирах.