Арбелоа объяснил, как «Реалу» удалось разгромить «Манчестер Сити», упомянув Гвардиолу

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу мадридского гранда.

«Результат превзошёл наши ожидания. Рад, что на «Бернабеу» игроки получили удовольствие — они заслужили такой вечер после прошедших испытаний. Снаружи к нам доносились сомнения в силе команды, но мы — «Реал», и нас нельзя недооценивать. Мы хорошо знаем стиль игры «Сити» и тактику Гвардиолы, понимаем, к чему он стремится. Мы ограничили их пространство, перекрыли основные линии передач. Противники пытаются заставить вас выйти вперёд, а затем контратаковать, однако, оставаясь терпеливыми и атакуя их тыл, мы смогли создать опасные положения. Для меня Вальверде — современный Хуанито, образец того, как должен играть футболист «Реала», — приводит слова Арбелоа Marca.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.