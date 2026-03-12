Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа объяснил, как «Реалу» удалось разгромить «Манчестер Сити», упомянув Гвардиолу

Арбелоа объяснил, как «Реалу» удалось разгромить «Манчестер Сити», упомянув Гвардиолу
Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу мадридского гранда.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Результат превзошёл наши ожидания. Рад, что на «Бернабеу» игроки получили удовольствие — они заслужили такой вечер после прошедших испытаний. Снаружи к нам доносились сомнения в силе команды, но мы — «Реал», и нас нельзя недооценивать. Мы хорошо знаем стиль игры «Сити» и тактику Гвардиолы, понимаем, к чему он стремится. Мы ограничили их пространство, перекрыли основные линии передач. Противники пытаются заставить вас выйти вперёд, а затем контратаковать, однако, оставаясь терпеливыми и атакуя их тыл, мы смогли создать опасные положения. Для меня Вальверде — современный Хуанито, образец того, как должен играть футболист «Реала», — приводит слова Арбелоа Marca.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Материалы по теме
Вальверде гениально сокрушил «Сити»! Хет-трик за 22 минуты — «Реал» уже в 1/4 ЛЧ? Видео
Вальверде гениально сокрушил «Сити»! Хет-трик за 22 минуты — «Реал» уже в 1/4 ЛЧ? Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android