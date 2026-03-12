Гвардиола прокомментировал разгромное поражение «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3).

«Результат очевиден, но впереди ещё 90 минут. Мне кажется, всё было не так уж плохо. У них было три момента в первом тайме — и они забили три гола. Они всегда опасны на переходах в атаку. Но мы много раз доходили до линии их обороны, и во втором тайме тоже. Нам не хватило последнего паса. Они хорошо защищались, очень организованно. Мы начали матч неплохо. Сейчас время поужинать, отдохнуть, а потом будем поднимать себе настроение.

Когда ты доходишь до линии ворот и в штрафной находятся четыре или пять игроков, всё решает хороший пас. И такие возможности у нас были. Если бы мы забили, настроение сразу стало бы лучше… Нам не хватило этого последнего момента. Возможно, позже я пересмотрю матч и мне он не понравится, но сейчас мне кажется, что всё было не так уж плохо», — приводит слова Гвардиолы Managing Madrid.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.