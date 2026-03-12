Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола прокомментировал разгромное поражение «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в ЛЧ

Гвардиола прокомментировал разгромное поражение «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Результат очевиден, но впереди ещё 90 минут. Мне кажется, всё было не так уж плохо. У них было три момента в первом тайме — и они забили три гола. Они всегда опасны на переходах в атаку. Но мы много раз доходили до линии их обороны, и во втором тайме тоже. Нам не хватило последнего паса. Они хорошо защищались, очень организованно. Мы начали матч неплохо. Сейчас время поужинать, отдохнуть, а потом будем поднимать себе настроение.

Когда ты доходишь до линии ворот и в штрафной находятся четыре или пять игроков, всё решает хороший пас. И такие возможности у нас были. Если бы мы забили, настроение сразу стало бы лучше… Нам не хватило этого последнего момента. Возможно, позже я пересмотрю матч и мне он не понравится, но сейчас мне кажется, что всё было не так уж плохо», — приводит слова Гвардиолы Managing Madrid.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Материалы по теме
Вальверде гениально сокрушил «Сити»! Хет-трик за 22 минуты — «Реал» уже в 1/4 ЛЧ? Видео
Вальверде гениально сокрушил «Сити»! Хет-трик за 22 минуты — «Реал» уже в 1/4 ЛЧ? Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android