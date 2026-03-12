Сейвы Сафонова, дубль и ассист Хвичи — в видеообзоре победы «ПСЖ» над «Челси» в ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Челси» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 5:2.
Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с двумя пропущенными мячами и двумя сейвами. Голы в составе победителей забили вингеры парижан Брэдли Баркола, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия (2+1), а также полузащитник красно-синих Витинья. У гостей с забил защитник Мало Гюсто и хавбек Энцо Фернандес (1+1). Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Победители футбольных турниров-2025:
