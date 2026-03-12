Скидки
ПСЖ — Челси, видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, счёт 5:2, видео сейвов Сафонова, голы Хвичи, 12 марта 2026

Сейвы Сафонова, дубль и ассист Хвичи — в видеообзоре победы «ПСЖ» над «Челси» в ЛЧ
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Челси» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 5:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с двумя пропущенными мячами и двумя сейвами. Голы в составе победителей забили вингеры парижан Брэдли Баркола, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия (2+1), а также полузащитник красно-синих Витинья. У гостей с забил защитник Мало Гюсто и хавбек Энцо Фернандес (1+1). Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Фото
В концовке матча «ПСЖ» с «Челси» произошла массовая потасовка из-за действий Нету

Победители футбольных турниров-2025:

