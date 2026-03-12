«ПСЖ» забил пять голов в ворота «Челси», не наиграв ни на один мяч по показателю xG

Французский «ПСЖ» победил английский «Челси» с разгромным счётом 5:2, при этом французский гранд не наиграл даже на один мяч по показателю — ожидаемых голов — xG.

По данным портала The xG Philosophy, красно-синие при пяти голах оформили лишь 0,98 xG. Данный показатель лондонцев составил 1,73 при двух забитых мячах. При этом у подопечных Луиса Энрике девять ударов по воротам соперника, восемь из которых были в створ. У «Челси» аналогичное количество попыток поразить ворота Матвея Сафонова, однако лишь четыре дошли до голкипера.

Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.