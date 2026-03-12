Скидки
«ПСЖ» забил пять голов в ворота «Челси», не наиграв ни на один мяч по показателю xG

Французский «ПСЖ» победил английский «Челси» с разгромным счётом 5:2, при этом французский гранд не наиграл даже на один мяч по показателю — ожидаемых голов — xG.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

По данным портала The xG Philosophy, красно-синие при пяти голах оформили лишь 0,98 xG. Данный показатель лондонцев составил 1,73 при двух забитых мячах. При этом у подопечных Луиса Энрике девять ударов по воротам соперника, восемь из которых были в створ. У «Челси» аналогичное количество попыток поразить ворота Матвея Сафонова, однако лишь четыре дошли до голкипера.

Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

