Тренер «Челси» Росеньор назвал виновного за поражение от «ПСЖ», упомянув о показателе xG

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор дал комментарий после поражения команды со счётом 2:5 от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«В футболе любой тактический ход сопряжён с риском: длинный пас может закончиться автоголом, а построение атаки — контратакой. Я беру на себя полную ответственность за произошедшее. Разочаровывает, что в момент, когда мы контролировали игру, им удалось поразить наши ворота пять раз при ожидаемом количествe голов (xG) 0,9. Это сложно принять.

Времени на анализ мало — нам нужно подготовиться к предстоящему матчу с «Ньюкаслом», а затем к обратному туру против «ПСЖ». Ошибки подрывают уверенность, но в команде есть потенциал. Мы не будем искать виноватых, но постараемся не повторять допущенные промахи», — приводит слова Росеньора Sky Sports.

Отметим, показатель xG у парижан составил 0,98, тогда как «аристократы» завершили встречу с 1,73 по показателю ожидаемых голов.