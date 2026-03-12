Тренер «Челси» Росеньор назвал виновного за поражение от «ПСЖ», упомянув о показателе xG

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор дал комментарий после поражения команды со счётом 2:5 от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
«В футболе любой тактический ход сопряжён с риском: длинный пас может закончиться автоголом, а построение атаки — контратакой. Я беру на себя полную ответственность за произошедшее. Разочаровывает, что в момент, когда мы контролировали игру, им удалось поразить наши ворота пять раз при ожидаемом количествe голов (xG) 0,9. Это сложно принять.
Времени на анализ мало — нам нужно подготовиться к предстоящему матчу с «Ньюкаслом», а затем к обратному туру против «ПСЖ». Ошибки подрывают уверенность, но в команде есть потенциал. Мы не будем искать виноватых, но постараемся не повторять допущенные промахи», — приводит слова Росеньора Sky Sports.
Отметим, показатель xG у парижан составил 0,98, тогда как «аристократы» завершили встречу с 1,73 по показателю ожидаемых голов.
- 12 марта 2026
-
02:54
-
02:46
-
02:38
-
02:27
-
02:27
-
02:09
-
01:59
-
01:41
-
01:29
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:24
-
00:18
-
00:17
-
00:16
-
00:15
-
00:03
- 11 марта 2026
-
23:56
-
23:47
-
23:45
-
23:42
-
23:42
-
23:38
-
23:34
-
23:30
-
23:30
-
23:23
-
23:16