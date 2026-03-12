Скидки
Тренер «Челси» Росеньор назвал виновного за поражение от «ПСЖ», упомянув о показателе xG

Тренер «Челси» Росеньор назвал виновного за поражение от «ПСЖ», упомянув о показателе xG
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор дал комментарий после поражения команды со счётом 2:5 от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

«В футболе любой тактический ход сопряжён с риском: длинный пас может закончиться автоголом, а построение атаки — контратакой. Я беру на себя полную ответственность за произошедшее. Разочаровывает, что в момент, когда мы контролировали игру, им удалось поразить наши ворота пять раз при ожидаемом количествe голов (xG) 0,9. Это сложно принять.

Времени на анализ мало — нам нужно подготовиться к предстоящему матчу с «Ньюкаслом», а затем к обратному туру против «ПСЖ». Ошибки подрывают уверенность, но в команде есть потенциал. Мы не будем искать виноватых, но постараемся не повторять допущенные промахи», — приводит слова Росеньора Sky Sports.

Отметим, показатель xG у парижан составил 0,98, тогда как «аристократы» завершили встречу с 1,73 по показателю ожидаемых голов.

