Статистика Сафонова в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Челси». Матвей пропустил больше, чем ожидалось

Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил два спасения по ходу матча, оба из которых из пределов вратарской (1,02 xGoT после ударов в створ*), в рамках первого матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

Отмечается, что у голкипера 83% точных передач (19/23), одна точная длинная передача из пяти (20%). Также на его счету три успешных действия из-за пределов штрафной. Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — -0,98 предотвращённых гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер пропустил больше, чем ожидалось.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе 14 матчей, 17 пропущенных мячей и пять «сухих» встреч.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

