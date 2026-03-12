Скидки
Игрок «Реала» Вальверде отреагировал на свой хет-трик в матче ЛЧ с «Ман Сити»

Комментарии

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, где оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Это был вечер, о котором многие мечтали. Благодарен партнёрам — они надёжно действовали за моей спиной и дали мне силы, настрой и уверенность. Отдельно спасибо тренерскому штабу за работу в течение сезона. Наставник просил меня идти вперёд, оказываться в острых зонах. Сегодня в тех зонах, где мы стремимся контролировать мяч, появлялось больше игроков, и это дало мне большую свободу в атаке. Ребята сделали несколько хороших передач», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

Отметим, Вальверде сыграл 76 матчей за карьеру в Лиге чемпионов, забил в рамках данного турнира шесть мячей, четыре из которых были в ворота «горожан». Отметим, для уругвайца это первый хет-трик в профессиональной карьере.

