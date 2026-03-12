Скидки
Арбелоа высказался о нереализованном пенальти Винисиуса в матче «Реала» с «Ман Сити»

Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал игру бразильского вингера мадридского клуба Винисиуса Жуниора, который не реализовал пенальти в матче первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу испанцев.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Меня порадовало, как реагировал стадион «Бернабеу» — зрители поддержали Винисиуса даже после промаха. Если кто-то умеет быстро восстанавливаться после ударов, то это он», — приводит слова Арбелоа Marca.

Всего в текущем сезоне в активе Винисиуса 40 матчей на клубном уровне, в которых он забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

