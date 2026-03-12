Скидки
Фото: яркие эмоции травмированного Мбаппе на хет-трик Вальверде в матче с «Манчестер Сити»

Фото: яркие эмоции травмированного Мбаппе на хет-трик Вальверде в матче с «Манчестер Сити»
Комментарии

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который пропускал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0) из-за травмы, эмоционально отреагировал на хет-трик партнёра по команде уругвайского полузащитника Федерико Вальверде.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что Вальверде забил три гола в ворота «горожан» в первом тайме. Столько же мячей он забил в общей сложности за 75 предыдущих игр в данном турнире. Также сообщалось, что хет-трик в матче с «Манчестер Сити» стал для Вальверде первым в карьере.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Комментарии
