Фото: яркие эмоции травмированного Мбаппе на хет-трик Вальверде в матче с «Манчестер Сити»

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который пропускал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0) из-за травмы, эмоционально отреагировал на хет-трик партнёра по команде уругвайского полузащитника Федерико Вальверде.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что Вальверде забил три гола в ворота «горожан» в первом тайме. Столько же мячей он забил в общей сложности за 75 предыдущих игр в данном турнире. Также сообщалось, что хет-трик в матче с «Манчестер Сити» стал для Вальверде первым в карьере.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.