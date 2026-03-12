Скидки
Тренер «ПСЖ» Энрике назвал проблемы команды после разгромной победы в матче с «Челси»

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

«Мы забили на три гола больше, чем соперник. Для меня это ключевой момент. Ничего особенного. Тренеры стараются сбалансировать команды. Мы готовились к матчу как обычно. Мы всё время чувствовали поддержку наших болельщиков. Мы продолжали играть против физически и технически очень сильной команды. Нам нужен отдых, чтобы наилучшим образом подготовиться к матчу. Нам не хватает точности. Мы сравниваем себя с прошлым годом. Невозможно быть такими, как в прошлом году. Мы очень стойкая команда. Это слово описывает нашу команду и наших болельщиков. Мы посвящаем эту победу нашим болельщикам», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

