Тренер «ПСЖ» Энрике назвал проблемы команды после разгромной победы в матче с «Челси»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).
«Мы забили на три гола больше, чем соперник. Для меня это ключевой момент. Ничего особенного. Тренеры стараются сбалансировать команды. Мы готовились к матчу как обычно. Мы всё время чувствовали поддержку наших болельщиков. Мы продолжали играть против физически и технически очень сильной команды. Нам нужен отдых, чтобы наилучшим образом подготовиться к матчу. Нам не хватает точности. Мы сравниваем себя с прошлым годом. Невозможно быть такими, как в прошлом году. Мы очень стойкая команда. Это слово описывает нашу команду и наших болельщиков. Мы посвящаем эту победу нашим болельщикам», — приводит слова Энрике Le Parisien.
Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
