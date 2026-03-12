Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия обошёл Артёма Дзюбу по голам в Лиге чемпионов

Хвича Кварацхелия обошёл Артёма Дзюбу по голам в Лиге чемпионов
Комментарии

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия обошёл российского форварда «Акрона» Артёма Дзюбу по числу голов в Лиге чемпионов УЕФА. Это произошло после того, как грузин оформил дубль в первом матче 1/8 финала главного еврокубка сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

Таким образом, в активе Кварацхелии стало 11 голов после 36 матчей в Лиге чемпионов, тогда как на счету россиянина 10 мячей в 30 играх. Два из 11 голов грузина в главном еврокубке пришлись на карьеру в «Наполи». Дзюба забивал в ЛЧ все мячи лишь в составе «Зенита».

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн.

Материалы по теме
Статистика Сафонова в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Челси». Матвей пропустил больше, чем ожидалось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android