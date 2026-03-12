Хвича Кварацхелия обошёл Артёма Дзюбу по голам в Лиге чемпионов

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия обошёл российского форварда «Акрона» Артёма Дзюбу по числу голов в Лиге чемпионов УЕФА. Это произошло после того, как грузин оформил дубль в первом матче 1/8 финала главного еврокубка сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2).

Таким образом, в активе Кварацхелии стало 11 голов после 36 матчей в Лиге чемпионов, тогда как на счету россиянина 10 мячей в 30 играх. Два из 11 голов грузина в главном еврокубке пришлись на карьеру в «Наполи». Дзюба забивал в ЛЧ все мячи лишь в составе «Зенита».

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн.