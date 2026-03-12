Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола – о разгроме от «Реала»: нет ощущения, что Куртуа провёл выдающийся матч

Хосеп Гвардиола – о разгроме от «Реала»: нет ощущения, что Куртуа провёл выдающийся матч
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре голкипера «Реала» (0:3) Тибо Куртуа в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня нет ощущения беспомощности. Мы не создали моментов, в которых Куртуа пришлось бы серьёзно вступать в игру. Но сколько раз мы доходили до вратарской и нам не хватало последнего паса… Когда ты оказываешься там, значит, в целом всё делаешь правильно. У нас нет ощущения, что Куртуа провёл выдающийся матч. Нам просто не хватило этой маленькой детали. Если бы мы справились с этим, то обязательно забили бы гол», — приводит слова Гвардиолы Managing Madrid.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Материалы по теме
Вальверде гениально сокрушил «Сити»! Хет-трик за 22 минуты — «Реал» уже в 1/4 ЛЧ? Видео
Вальверде гениально сокрушил «Сити»! Хет-трик за 22 минуты — «Реал» уже в 1/4 ЛЧ? Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android