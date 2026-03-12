Хосеп Гвардиола – о разгроме от «Реала»: нет ощущения, что Куртуа провёл выдающийся матч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре голкипера «Реала» (0:3) Тибо Куртуа в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня нет ощущения беспомощности. Мы не создали моментов, в которых Куртуа пришлось бы серьёзно вступать в игру. Но сколько раз мы доходили до вратарской и нам не хватало последнего паса… Когда ты оказываешься там, значит, в целом всё делаешь правильно. У нас нет ощущения, что Куртуа провёл выдающийся матч. Нам просто не хватило этой маленькой детали. Если бы мы справились с этим, то обязательно забили бы гол», — приводит слова Гвардиолы Managing Madrid.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.