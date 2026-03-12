Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче с «Челси», где он пропустил два гола

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после разгромной победы команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).

«Первый матч 1/8 финала. Важная разница перед ответным матчем», — написал Сафонов на личной странице в одной из социальных сетей.

Сафонов завершил встречу с двумя пропущенными мячами и двумя сейвами.

Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место. «ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.