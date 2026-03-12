Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче с «Челси», где он пропустил два гола
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после разгромной победы команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10' 1:1 Гюсто – 28' 2:1 Дембеле – 40' 2:2 Фернандес – 57' 3:2 Витинья – 74' 4:2 Кварацхелия – 86' 5:2 Кварацхелия – 90+4'
«Первый матч 1/8 финала. Важная разница перед ответным матчем», — написал Сафонов на личной странице в одной из социальных сетей.
Сафонов завершил встречу с двумя пропущенными мячами и двумя сейвами.
Второй матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место. «ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.
