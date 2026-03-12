Скидки
Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч ЛЧ с «Челси» от топовых порталов

Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил низкую оценку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2). Об этом сообщают топовые статистические порталы Flashscore, Sofscore и Whoscored.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

По данным Flashscore, оценка Сафонова составляет 6,3. Это худший результат среди всех футболистов парижан, наряду с некоторыми игроками, вышедшими на замену. Лучшим игроком команды по оценке портала стал автор дубля и ассиста Хвича Кварацхелия (8,4).

Фото: Flashscore

Sofascore оценил Сафонова ещё ниже. Несмотря на два сейва, портал поставил россиянину оценку 5,7. Это также худший показатель среди игроков красно-синих. Лучший — автор Кварацхелия (9,3).

Фото: Sofascore

Фото: Sofascore

По информации Whoscored, Сафонов — второй худший игрок в основе «ПСЖ» — 6,5. Меньше, чем россиянину, портал выставил бразильскому капитану парижан Маркиньосу (6,2). Лучший — Хвича (8,7).

Фото: Whoscored

Худшим игроков всего матча признан вратарь «Челси» Филип Йоргенсен. Его показатели варьируются от 3,7 до 4,6 в зависимости от портала.

Напомним, для Сафонова данный матч стал пятым в текущем сезоне Лиги чемпионов. В этих играх он пропустил семь мячей и один раз сыграл «на ноль».

Комментарии
