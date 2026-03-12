Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч ЛЧ с «Челси» от топовых порталов

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил низкую оценку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2). Об этом сообщают топовые статистические порталы Flashscore, Sofscore и Whoscored.

По данным Flashscore, оценка Сафонова составляет 6,3. Это худший результат среди всех футболистов парижан, наряду с некоторыми игроками, вышедшими на замену. Лучшим игроком команды по оценке портала стал автор дубля и ассиста Хвича Кварацхелия (8,4).

Фото: Flashscore

Sofascore оценил Сафонова ещё ниже. Несмотря на два сейва, портал поставил россиянину оценку 5,7. Это также худший показатель среди игроков красно-синих. Лучший — автор Кварацхелия (9,3).

Фото: Sofascore

Фото: Sofascore

По информации Whoscored, Сафонов — второй худший игрок в основе «ПСЖ» — 6,5. Меньше, чем россиянину, портал выставил бразильскому капитану парижан Маркиньосу (6,2). Лучший — Хвича (8,7).

Фото: Whoscored

Худшим игроков всего матча признан вратарь «Челси» Филип Йоргенсен. Его показатели варьируются от 3,7 до 4,6 в зависимости от портала.

Напомним, для Сафонова данный матч стал пятым в текущем сезоне Лиги чемпионов. В этих играх он пропустил семь мячей и один раз сыграл «на ноль».