Хет-трик Вальверде и передача Куртуа – в видеообзоре победы «Реала» над «Манчестер Сити»
«Реал» одержал разгромную победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счётом 3:0. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20' 2:0 Вальверде – 27' 3:0 Вальверде – 42'
В составе победителей хет-трик оформил уругвайский полузащитник Федерико Вальверде. Отметим, одну из результативных передач в составе «Реала» отдал голкипер Тибо Куртуа. Также передачи на свой счёт записали Винисиус Жуниор и Браим Диас.
Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
