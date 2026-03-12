Хет-трик Вальверде и передача Куртуа – в видеообзоре победы «Реала» над «Манчестер Сити»

«Реал» одержал разгромную победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счётом 3:0. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча.

В составе победителей хет-трик оформил уругвайский полузащитник Федерико Вальверде. Отметим, одну из результативных передач в составе «Реала» отдал голкипер Тибо Куртуа. Также передачи на свой счёт записали Винисиус Жуниор и Браим Диас.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.