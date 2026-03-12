Капитан «ПСЖ» поблагодарил Сафонова после сейва, с которого началась голевая атака

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос отреагировал на спасение российского вратаря красно-синих Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

На 39-й минуте встречи полузащитник лондонцев Коул Палмер сильно пробил по воротам в касание после прострела защитника Риса Джеймса, но российский голкипер отбил мяч, после чего парижан сразу пустились в быструю атаку, доведя мяч до форварда Усмана Дембеле, который по правому полуфлангу на скорости пронёсся до линии штрафной площади, где на замахе убрал защитника «синих» Уэсли Фофана, после чего ударом низом положил его в дальний угол ворот Филипа Йоргенсена. Сразу после эпизода трансляция показала капитана парижан Маркиньоса, который подошёл к Сафонову и поблагодарил россиянина за удачный сейв.

Фото: Franco Arland/Getty Images

Всего в данном матче на счету 27-летнего россиянина два спасения и два пропущенных мяча.