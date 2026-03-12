Радимов: «Спартак» много пропускает — как он будет выглядеть на фоне мощного «Зенита»
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сине-бело-голубыми и «Спартаком» пройдёт в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене» в субботу, 14 марта.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Обеим командам есть что доказывать. «Спартак» много пропускает — интересно, как он будет выглядеть на фоне мощного и атакующего «Зенита». И команде из Санкт-Петербурга нужно показать себя после поражения от «Оренбурга», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 43 очка.
