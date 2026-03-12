Радимов дал инсайд о предстоящих матчах сборной России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился инсайдом о предстоящих товарищеских матчах для национальной команды, связанный с игроками.

«У меня есть инсайд, что ребята, которые сыграют первый матч, сразу могут вернуться в расположение клубов, как это уже делалось не раз», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге. Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.