Радимов высказался о попадании Мелкадзе в заявку сборной России, упомянув Черчесова

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о вызове форварда грозненского «Ахмата» Георгия Мелкадзе в национальную команду на предстоящие товарищеские матчи.

«Мелкадзе в списке абсолютно по делу, заслуженно. То, как его подготовил Станислав Черчесов к возобновлению чемпионата России…» — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге. Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.