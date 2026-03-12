«Манчестер Сити» и «Челси» установили антирекорд для английских клубов в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» и «Челси» потерпели разгромные поражения 11 марта в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Это первый случай в истории Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов УЕФА, когда два английских клуба в один день проиграли с разницей в три и более мяча, сообщает OptaJoe в социальной сети X.

Напомним, в первом матче 1/8 финала «ПСЖ» разгромил «Челси» со счётом 5:2. «Манчестер Сити», в свою очередь, разгромно проиграл «Реалу» со счётом 0:3.

Ответные матчи запланированы на 17 марта.

Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.