Хвича Кварацхелия прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Челси» в матче ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия дал комментарий по поводу победы своей команды над «Челси» со счётом 5:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

«Матч прошёл успешно, мы играли до финального свистка и выполнили поставленную задачу. Разница в три мяча в этом поединке важна для предстоящей встречи. Сейчас мы сосредоточены на следующей игре, решения ещё не приняты, и необходимо сохранять текущий темп. Мы удовлетворены результатом, но с завтрашнего дня переключимся на следующий матч. Командная работа была хорошей. При счёте 3:2 и 4:2 мы стремились улучшить результат. Мы отработали и атаку, и оборону — по всему полю. Для меня лично приятно, что смог внести вклад в победу. Дальше будем действовать в том же духе», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Хвича Кварацхелия обошёл Артёма Дзюбу по голам в Лиге чемпионов
