Кварацхелия лёжа выбил мяч из рук болбоя во время матча «ПСЖ» с «Челси» в Лиге чемпионов

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия лёжа выбил мяч из рук болбоя во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).

Фото: Кадр из трансляции

Кварацхелия попытался помешать болбою быстро дать мяч игрокам «Челси», чтобы они начали свою атаку.

В матче с «Челси» Хварацхелия оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Отметим, «ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.