Кварацхелия лёжа выбил мяч из рук болбоя во время матча «ПСЖ» с «Челси» в Лиге чемпионов
Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия лёжа выбил мяч из рук болбоя во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10' 1:1 Гюсто – 28' 2:1 Дембеле – 40' 2:2 Фернандес – 57' 3:2 Витинья – 74' 4:2 Кварацхелия – 86' 5:2 Кварацхелия – 90+4'
Фото: Кадр из трансляции
Кварацхелия попытался помешать болбою быстро дать мяч игрокам «Челси», чтобы они начали свою атаку.
В матче с «Челси» Хварацхелия оформил дубль и сделал одну результативную передачу.
Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Отметим, «ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов.
