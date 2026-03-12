Скидки
«Делает счёт 0:3 более приемлемым». Гвардиола — об отбитом Доннаруммой пенальти с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на отражённый итальянским голкипером горожан Джанлуиджи Доннаруммой 11-метровый удар во втором тайме первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Реалом» (0:3). Удар с «точки» не реализовал вингер испанской команды Винисиус Жуниор.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Отбитый пенальти делает счёт 0:3 более приемлемым, чем 0:4. Я не обещаю мгновенного изменения хода встречи, но будем работать над этим. В некоторых моментах наши выпады были удачными, в других — нет, и нам так и не удалось забить хотя бы один нужный гол. Мы планировали, чтобы наши вингеры ограничивали соперников и создавали свободные зоны для игроков в центре. Большую часть матча «Сити» вёл игру в своём стиле, однако следует отдать должное «Реалу» — у них отличные футболисты», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Арбелоа высказался о нереализованном пенальти Винисиуса в матче «Реала» с «Ман Сити»
