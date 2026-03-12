«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ
В ночь с 11 сентября на 12 марта мск на поле стадиона «Геодис Парк» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между «Нэшвиллом» и «Интер Майами». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
38-летний аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси сыграл полный матч и не отметился результативными действиями. Его 39-летний одноклубник уругвайский форвард Луис Суарес остался в запасе.
Ответная игра между «Интер Майами» и «Нэшвиллом», которая определит участника 1/4 финала сильнейшего клубного турнира Северной и Центральной Америки, состоится в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) в ночь с 18 на 19 марта мск.
