Луис Энрике прокомментировал игру Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Челси»

Комментарии

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре российского голкипера парижан Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

— Матвей Сафонов сегодня часто высоко поднимался и высоко играл. Как вы опишите его игру?
— У нас высокая линия обороны и мы часто владеем мячом. Он достаточно хорош на мяче, как и другие игроки. Матвей должен хорошо играть с мячом, это его работа как голкипера. Он на отличном уровне в этом компоненте.

— Вы довольны его сегодняшним выступлением?
— Я рад выступлению каждого сегодня, — сказал Энрике в эфире Okko Спорт.

Отметим, в данной встрече россиянин пропустил два мяча и совершил два сейва. По ходу нынешнего сезона голкипер появлялся на поле в 14 матчах, пропустив 17 мячей и в пяти «на ноль». После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года вратарь 10 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ».

Фото
Капитан «ПСЖ» поблагодарил Сафонова после сейва, с которого началась голевая атака
