Луис Энрике прокомментировал игру Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Челси»

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре российского голкипера парижан Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2).

— Матвей Сафонов сегодня часто высоко поднимался и высоко играл. Как вы опишите его игру?

— У нас высокая линия обороны и мы часто владеем мячом. Он достаточно хорош на мяче, как и другие игроки. Матвей должен хорошо играть с мячом, это его работа как голкипера. Он на отличном уровне в этом компоненте.

— Вы довольны его сегодняшним выступлением?

— Я рад выступлению каждого сегодня, — сказал Энрике в эфире Okko Спорт.

Отметим, в данной встрече россиянин пропустил два мяча и совершил два сейва. По ходу нынешнего сезона голкипер появлялся на поле в 14 матчах, пропустив 17 мячей и в пяти «на ноль». После игры со «Страсбургом» 1 февраля 2026 года вратарь 10 раз подряд выходил в стартовом составе «ПСЖ».