Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике отреагировал на игру Кварацхелии в матче ЛЧ с «Челси», где Хвича оформил 2+1

Луис Энрике отреагировал на игру Кварацхелии в матче ЛЧ с «Челси», где Хвича оформил 2+1
Комментарии

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре грузинского вингера парижан Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2). Отметим, грузин вышел в этом матче на замену и отметился двумя голами и результативным пасом.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

— Что изменилось после того, как матч пришёл к счёту 2:2? Может выход Хвичи помог перевернуть игру?
— Оба раза мы забивали первыми и оба раза соперник возвращался в игру и сравнивал счёт. Действительно нам всё же удалось, наконец, выиграть, благодаря в том числе и Хвиче. Он крутой вингер, — сказал Энрике в эфире Okko Спорт.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

Материалы по теме
Луис Энрике прокомментировал игру Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android