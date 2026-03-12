Луис Энрике отреагировал на игру Кварацхелии в матче ЛЧ с «Челси», где Хвича оформил 2+1

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре грузинского вингера парижан Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2). Отметим, грузин вышел в этом матче на замену и отметился двумя голами и результативным пасом.
— Что изменилось после того, как матч пришёл к счёту 2:2? Может выход Хвичи помог перевернуть игру?
— Оба раза мы забивали первыми и оба раза соперник возвращался в игру и сравнивал счёт. Действительно нам всё же удалось, наконец, выиграть, благодаря в том числе и Хвиче. Он крутой вингер, — сказал Энрике в эфире Okko Спорт.
Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.
- 12 марта 2026
-
08:55
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
08:12
-
08:05
-
07:13
-
06:56
-
06:50
-
06:35
-
06:15
-
06:02
-
05:45
-
05:16
-
04:55
-
04:52
-
04:38
-
04:27
-
04:14
-
04:09
-
04:04
-
03:50
-
03:41
-
03:35
-
03:20
-
02:54
-
02:46
-
02:38
-
02:27
-
02:27
-
02:09
-
01:59
-
01:41
-
01:29
-
00:56