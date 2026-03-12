Скидки
Статистика «сухого» матча Хайкина в матче ЛЧ «Будё-Глимт» — «Спортинг»

Комментарии

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин совершил два спасения по ходу матча, оба из которых из пределов вратарской (0,22 xGoT после ударов в створ*), в рамках первого матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Спортинг» (3:0). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Брунстад – 32'     2:0 Бломберг – 45+1'     3:0 Хёг – 71'    

Отмечается, что у голкипера 73% точных передач (16/22), 6 точных длинных передач из 11 (55%). Также на его счету одно успешное действие из-за пределов штрафной. Вратарский показатель Хайкина в этой встрече — 0,22 предотвращённого гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер «пропустил меньше, чем ожидалось».

Отметим, 30-летний российский вратарь провёл свой первый «сухой» матч за карьеру в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА. Всего на его счету 11 встреч в основном этапе главного еврокубка и 17 пропущенных мячей.

*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.

