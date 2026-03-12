Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за матч с «Челси» от L'Équipe

Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за матч с «Челси» от L'Équipe
Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил среднюю оценку в клубе от французской спортивной газеты L’Equipe за первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2), в котором он пропустил два мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

Французское издание оценило игру российского голкипера на 5 баллов. Ниже оценку получили лишь защитники Маркиньос (4) и Нуну Мендеш (3). Все остальные игроки «ПСЖ» получили оценки от 5 до 8.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Челси» от L’Équipe:

Сафонов — 5, Хакими — 6, Маркиньос — 4, Пачо — 6, Мендеш — 3, Заир-Эмери — 5, Витинья — 5, Невеш — 7, Дуэ — 5, Баркола — 8, Дембеле — 7, Луис Энрике — 8.

Материалы по теме
Фото
Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч ЛЧ с «Челси» от топовых порталов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android