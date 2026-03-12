Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за матч с «Челси» от L'Équipe
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил среднюю оценку в клубе от французской спортивной газеты L’Equipe за первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2), в котором он пропустил два мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10' 1:1 Гюсто – 28' 2:1 Дембеле – 40' 2:2 Фернандес – 57' 3:2 Витинья – 74' 4:2 Кварацхелия – 86' 5:2 Кварацхелия – 90+4'
Французское издание оценило игру российского голкипера на 5 баллов. Ниже оценку получили лишь защитники Маркиньос (4) и Нуну Мендеш (3). Все остальные игроки «ПСЖ» получили оценки от 5 до 8.
Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Челси» от L’Équipe:
Сафонов — 5, Хакими — 6, Маркиньос — 4, Пачо — 6, Мендеш — 3, Заир-Эмери — 5, Витинья — 5, Невеш — 7, Дуэ — 5, Баркола — 8, Дембеле — 7, Луис Энрике — 8.
