«Допустил техническую ошибку». L'Équipe — об игре Сафонова в матче ЛЧ с «Челси»

Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2), в котором он пропустил два мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Четыре удара в створ, два пропущенных гола: матч российского вратаря можно охарактеризовать как средний. При втором мяче он оказался бессилен, но при первом голкипер допустил техническую ошибку, не использовав обе руки. В то же время он сделал решающий сейв после удара Коула Палмера (40-я минута), приведший в следующем же эпизоде к голу Дембеле. Его отличное понимание пространства за спиной защитников оказалось полезным для парижан. Он был надёжен в игре ногами», — говорится в разборе игры от L'Équipe.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 14 матчей (1290 минут) во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и пять раз сыграл «на ноль».