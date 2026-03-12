Скидки
Штутгарт — Порту. Прямая трансляция
20:45 Мск
«Допустил техническую ошибку». L'Équipe — об игре Сафонова в матче ЛЧ с «Челси»

Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2), в котором он пропустил два мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

«Четыре удара в створ, два пропущенных гола: матч российского вратаря можно охарактеризовать как средний. При втором мяче он оказался бессилен, но при первом голкипер допустил техническую ошибку, не использовав обе руки. В то же время он сделал решающий сейв после удара Коула Палмера (40-я минута), приведший в следующем же эпизоде к голу Дембеле. Его отличное понимание пространства за спиной защитников оказалось полезным для парижан. Он был надёжен в игре ногами», — говорится в разборе игры от L'Équipe.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 14 матчей (1290 минут) во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и пять раз сыграл «на ноль».

Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за матч с «Челси» от L'Équipe
