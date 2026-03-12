«Реал» разгромил «Сити» в ЛЧ, Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса». Главное к утру
Мадридский «Реал» оформил крупную победу над «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 20-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов забил победный гол и отдал результативный пас в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик Вальверде помог «Реалу» разгромить «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- Гол и передача Ивана Демидова принесли «Монреалю» победу над «Оттавой».
- «ПСЖ» разгромил «Челси» в Лиге чемпионов. Хвича оформил дубль, Сафонов пропустил два гола.
- «Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» в 1/8 финала Лиги чемпионов, Хайкин сыграл «на ноль».
- Александр Овечкин прервал безрезультативную серию в НХЛ.
- Новак Джокович проиграл Джеку Дрейперу в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- Ассист Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией».
- Стали известны все участники 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- Определились все участницы четвертьфиналов одиночного женского «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
- Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» разгромить «Хьюстон».
- ЦСКА обыграл «Локомотив» в Basket Cup и вышел в полуфинал с первого места.
- Арман Царукян победил Мухаммада Мокаева удушающим приёмом на турнире Hype Brazil.
- Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 11 марта 2026 года.
