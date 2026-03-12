«Реал» разгромил «Сити» в ЛЧ, Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса». Главное к утру

Мадридский «Реал» оформил крупную победу над «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 20-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов забил победный гол и отдал результативный пас в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».