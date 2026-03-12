Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

12 марта главные новости спорта, футбол, Лига чемпионов, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, теннис, MMA

«Реал» разгромил «Сити» в ЛЧ, Медведев вышел в 1/4 финала «Мастерса». Главное к утру
Комментарии

Мадридский «Реал» оформил крупную победу над «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 20-летний нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов забил победный гол и отдал результативный пас в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик Вальверде помог «Реалу» разгромить «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  2. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
  3. Гол и передача Ивана Демидова принесли «Монреалю» победу над «Оттавой».
  4. «ПСЖ» разгромил «Челси» в Лиге чемпионов. Хвича оформил дубль, Сафонов пропустил два гола.
  5. «Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» в 1/8 финала Лиги чемпионов, Хайкин сыграл «на ноль».
  6. Александр Овечкин прервал безрезультативную серию в НХЛ.
  7. Новак Джокович проиграл Джеку Дрейперу в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
  8. Ассист Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией».
  9. Стали известны все участники 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
  10. Определились все участницы четвертьфиналов одиночного женского «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
  11. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» разгромить «Хьюстон».
  12. ЦСКА обыграл «Локомотив» в Basket Cup и вышел в полуфинал с первого места.
  13. Арман Царукян победил Мухаммада Мокаева удушающим приёмом на турнире Hype Brazil.
  14. Паралимпиада-2026 в Италии: медальный зачёт на 11 марта 2026 года.
Материалы по теме
Топ-события четверга: Лига Европы, «Филадельфия» — «Вашингтон» в НХЛ, лыжи и НБА
Топ-события четверга: Лига Европы, «Филадельфия» — «Вашингтон» в НХЛ, лыжи и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android