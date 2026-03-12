«В пяти не согласен с ним». Мостовой отреагировал на разбор Мажичем судейских ошибок в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о судейских ошибках в матчах 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Всем привет, ребят! Случайно включил телевизор увидел сейчас какую-то передачу: разбор судейских ошибок в прошедшем туре РПЛ. Да, и их было там, по-моему, шесть или семь, а может быть и больше даже. Другое дело, что сидел там Мажич (Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). — Прим. «Чемпионата»). Наконец-то его увидели в лицо, посмотрели, как он выглядит. Ну, интересно было там.

Ну, давайте так, обобщим. Из семи из семи случаев он в шести оправдал решение судей. Я в пяти не согласен был с ним. Представляете, в пяти случаях. Мы там много-много лет играли в футбол много-много лет эти моменты обсуждали, много-много на себе испытали… И в пяти я был не согласен. А он всё равно шести случаях [оправдал]. Они [арбитры] никогда не виноваты. Они всегда делают то, что… И это ещё с VAR. А по футбольному давайте рассуждать. Конечно, ему тяжело, Мажичу, он сам, по-моему, не играл футбол. Поэтому ему тяжело это делать, также как и судьям. Они не виноваты в том, что они не играли в футбол, поэтому трудно им это делать.

Вот другое дело — спрашиваете. Спрашивайте, Мы же всегда можем подсказать (смеётся). Ой, удивительно было», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Ранее Мажич разобрал эпизод с голом ЦСКА на 90+3-й минуте матча 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1) и заявил, что судья Алексей Сухой ошибочно не удалил полузащитника Дугласа Аугусто, а также признал, что тот же судья Сухой правильно отменил гол защитника «Балтики» Кевина Андраде в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1).