Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 12 марта

Штутгарт — Порту. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги конференций сезона—2025/2026 на 12 марта

Комментарии

Сегодня, 12 марта, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций на 12 марта (время — московское):

20:45. «Риека» – «Страсбург»
20:45. «АЗ Алкмар» – «Спарта» Прага;
20:45. «Самсунспор» – «Райо Вальекано»;
20:45. «Лех» Познань – «Шахтёр»;
23:00. «Целе» – АЕК Афины;
23:00. «Фиорентина» – «Ракув»;
23:00. «Сигма Оломоуц» – «Майнц»;
23:00. «Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В прошлогоднем финале английская команда обыграла испанский «Бетис» (4:1).

