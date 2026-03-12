«Этого опасались в Мадриде». Стогниенко — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»

Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0.

«Федерико Вальверде – наверное, самый совершенный универсал мира. Резкий, быстрый, старательный, хорошо оснащённый технически, и вчера был его звёздный час. Не игрок, а мечта любого тренера. Но ещё важно, что придумал Гвардиола перед матчем с проблемным, ослабленным травмами «Реалом». Как оказалось – практически ничего, кроме постоянного давления усилиями Доку на фланг. Этого опасались в Мадриде, об этом писали, но, когда подстраховка хозяев в обороне начала работать, Доку перестал обострять – и больше предложить «Сити» оказалось нечего.

В Манчестере необходимо будет показать что-то невероятного уровня и надеяться на фантастическую удачу», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».