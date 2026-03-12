Топовые статистические порталы оценили игру Хайкина в матче ЛЧ «Будё-Глимт» — «Спортинг»

Вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил высокие оценки от топовых статистических порталов Flashscore, Sofscore и Whoscored за игру в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». «Будё-Глимт» одержал победу со счётом 3:0.

Так, Flashscore оценил выступление Хайкина в 7,3 балла, Sofscore — в 7,6, как и Whoscored. Отметим, что у Хайкина 73% точных передач (16/22), 6 точных длинных передач из 11 (55%) в матче со «Спортингом». Также на его счету одно успешное действие из-за пределов штрафной.

Фото: Sofascore

Фото: Flashscore

Фото: Whoscored

Вратарский показатель Хайкина в этой встрече — 0,22 предотвращённого гола по показателю xGoT. Это значит, что голкипер «пропустил меньше, чем ожидалось».