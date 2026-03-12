Скидки
Штутгарт — Порту. Прямая трансляция
20:45 Мск
Сейвы Хайкина — в видеообзоре разгромной победы «Будё-Глимт» над «Спортингом» в ЛЧ

Комментарии

Накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Спортинг» (Португалия). Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Кружляк из Словакии. Крупную победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Брунстад – 32'     2:0 Бломберг – 45+1'     3:0 Хёг – 71'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 32-й минуте полузащитник Сондре Брунстад ударом с пенальти вывел норвежцев вперёд. На 45+1-й минуте нападающий Оле-Дидрик Бломберг удвоил преимущество своей команды. На 71-й минуте форвард «Будё-Глимт» Каспер Хёг забил третий мяч в игре. Российский вратарь норвежцев Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут и не пропустил.

Ответный матч между «Спортингом» и «Будё-Глимт» состоится во вторник, 17 марта.

Топовые статистические порталы оценили игру Хайкина в матче ЛЧ «Будё-Глимт» — «Спортинг»
