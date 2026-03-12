Сейвы Хайкина — в видеообзоре разгромной победы «Будё-Глимт» над «Спортингом» в ЛЧ

Накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Спортинг» (Португалия). Команды играли на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Кружляк из Словакии. Крупную победу со счётом 3:0 одержали хозяева поля.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 32-й минуте полузащитник Сондре Брунстад ударом с пенальти вывел норвежцев вперёд. На 45+1-й минуте нападающий Оле-Дидрик Бломберг удвоил преимущество своей команды. На 71-й минуте форвард «Будё-Глимт» Каспер Хёг забил третий мяч в игре. Российский вратарь норвежцев Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут и не пропустил.

Ответный матч между «Спортингом» и «Будё-Глимт» состоится во вторник, 17 марта.