Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос, кто станет лучшим бомбардиром Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Он выделил двух главных претендентов на этот статус — Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». На данный момент в гонке бомбардиров лидируют Алексей Батраков («Локомотив») и Брайан Хиль («Балтика») — у обоих по 11 голов.

«Лучшим бомбардиром станет кто‑то из пары Сперцян‑Кордоба. Хотя Батраков, Хиль и Воробьёв сейчас находятся в лидерской группе бомбардирской гонки, но у Сперцяна и Кордобы есть особая бомбардирская злость и жажда гола. Думаю, что это им поможет», — заявил Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».