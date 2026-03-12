Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов ответил, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Семшов ответил, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос, кто станет лучшим бомбардиром Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Он выделил двух главных претендентов на этот статус — Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». На данный момент в гонке бомбардиров лидируют Алексей Батраков («Локомотив») и Брайан Хиль («Балтика») — у обоих по 11 голов.

«Лучшим бомбардиром станет кто‑то из пары Сперцян‑Кордоба. Хотя Батраков, Хиль и Воробьёв сейчас находятся в лидерской группе бомбардирской гонки, но у Сперцяна и Кордобы есть особая бомбардирская злость и жажда гола. Думаю, что это им поможет», — заявил Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Барко, Бителло, талант «Акрона» или новичок «Крыльев». Кто лучший в 20-м туре РПЛ?
Барко, Бителло, талант «Акрона» или новичок «Крыльев». Кто лучший в 20-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android