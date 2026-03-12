Скидки
Болонья — Рома. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор спасения «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Байером»

Комментарии

Накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Байер» (Германия) и «Арсенал» (Англия). Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступил Халил Мелер из Турции. Матч закончился со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Андрих – 46'     1:1 Хаверц – 89'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт открыл на 46-й минуте полузащитник «Байера» Роберт Андрих. Нападающий «канониров» Кай Хаверц сравнял счёт в матче на 89-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

