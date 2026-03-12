Видеообзор спасения «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Байером»

Накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Байер» (Германия) и «Арсенал» (Англия). Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступил Халил Мелер из Турции. Матч закончился со счётом 1:1.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт открыл на 46-й минуте полузащитник «Байера» Роберт Андрих. Нападающий «канониров» Кай Хаверц сравнял счёт в матче на 89-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Байером» состоится 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.