В «Будё-Глимт» отреагировали на сенсационную победу над «Спортингом» в Лиге чемпионов

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». Победу со счётом 3:0 в прошедшей накануне встрече одержала норвежская команда.

«Мы чувствуем себя хорошо. Мне понравилась наша игра, особенно в первом тайме. Соперник дал нам много пространства, и я думаю, мы им воспользовались. Но во втором тайме мы были слишком открыты. Мы позволили «Спортингу» провести слишком много контратак, поэтому я думаю, что во втором тайме у нас были некоторые трудности.

Ответный матч? Это будет другая игра. Я просто рад, что закончилась эта. Полагаю, нам нужно немного времени [чтобы восстановиться]. Прежде всего это будет совершенно другая игра. Важно будет хорошо к ней подготовиться», — приводит слова Кнутсена пресс-служба УЕФА.