Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Будё-Глимт» отреагировали на сенсационную победу над «Спортингом» в Лиге чемпионов

В «Будё-Глимт» отреагировали на сенсационную победу над «Спортингом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». Победу со счётом 3:0 в прошедшей накануне встрече одержала норвежская команда.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Брунстад – 32'     2:0 Бломберг – 45+1'     3:0 Хёг – 71'    

«Мы чувствуем себя хорошо. Мне понравилась наша игра, особенно в первом тайме. Соперник дал нам много пространства, и я думаю, мы им воспользовались. Но во втором тайме мы были слишком открыты. Мы позволили «Спортингу» провести слишком много контратак, поэтому я думаю, что во втором тайме у нас были некоторые трудности.

Ответный матч? Это будет другая игра. Я просто рад, что закончилась эта. Полагаю, нам нужно немного времени [чтобы восстановиться]. Прежде всего это будет совершенно другая игра. Важно будет хорошо к ней подготовиться», — приводит слова Кнутсена пресс-служба УЕФА.

Материалы по теме
Топовые статистические порталы оценили игру Хайкина в матче ЛЧ «Будё-Глимт» — «Спортинг»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android