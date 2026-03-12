«Отказываться не вижу смысла». Юрий Жирков — о возможной работе в «Спартаке»

Известный российский экс-футболист Юрий Жирков, который ныне входит в тренерский штаб московского «Динамо», ответил на вопрос о возможной работе в других российских клубах. Специалист признался, что у него нет принципов не работать в какой-то конкретной команде. Жирков заявил, что был бы готов поработать и в «Спартаке».

— У вас есть ограничения — в каких клубах точно не станете работать?

— У меня такого не было и во время карьеры игрока. Никогда не говорил, что где-то точно не окажусь. Жизнь может заставить — и будешь в клубе, от перехода в который когда-то отказывался.

— То есть, возможно, увидим Юрия Жиркова в «Спартаке»?

— Представьте: у меня не будет работы, а «Спартак» меня, допустим, пригласит. Отказываться не вижу смысла, — приводит слова Жиркова Sport24.