Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отказываться не вижу смысла». Юрий Жирков — о возможной работе в «Спартаке»

«Отказываться не вижу смысла». Юрий Жирков — о возможной работе в «Спартаке»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Юрий Жирков, который ныне входит в тренерский штаб московского «Динамо», ответил на вопрос о возможной работе в других российских клубах. Специалист признался, что у него нет принципов не работать в какой-то конкретной команде. Жирков заявил, что был бы готов поработать и в «Спартаке».

— У вас есть ограничения — в каких клубах точно не станете работать?
— У меня такого не было и во время карьеры игрока. Никогда не говорил, что где-то точно не окажусь. Жизнь может заставить — и будешь в клубе, от перехода в который когда-то отказывался.

— То есть, возможно, увидим Юрия Жиркова в «Спартаке»?
— Представьте: у меня не будет работы, а «Спартак» меня, допустим, пригласит. Отказываться не вижу смысла, — приводит слова Жиркова Sport24.

Материалы по теме
Фото
«Продолжаю ловить динозавров». Акинфеев опубликовал фото с Жирковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android