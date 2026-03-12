Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета высказался по итогам матча с «Байером» в Лиге чемпионов

Тренер «Арсенала» Артета высказался по итогам матча с «Байером» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Андрих – 46'     1:1 Хаверц – 89'    

«Игра состояла из разных фаз, некоторые из них были в первом тайме, когда мы доминировали и у нас был отличный шанс выйти вперёд. Когда упускаешь такие моменты, игра, очевидно, может измениться. Затем мы не довели множество атак до конца. Оказываясь около штрафной площади соперника, мы теряли мяч, что позволяло проводить контратаки. Это совсем на нас не похоже.

Мы всё же попались на контратаку. Мы были недостаточно готовы: мы допустили ошибку, а затем пропустили гол. Когда вы даёте сопернику шанс забить на таком уровне, он этим воспользуется. Потом игра «Арсенала» улучшилась. В итоге мы нашли способ забить гол и сравнять счёт, — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

