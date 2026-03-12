«Закончилось всё абсолютным крахом». Казанский — о матче «ПСЖ» — «Челси» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Денис Казанский высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Челси». Прошедшая накануне встреча завершилась победой парижан со счётом 5:3.

«Удивительный результат с той точки зрения, что такое преимущество «ПСЖ» над «Челси» было сложно представить себе до старта. Были размышления, что сегодня — хорошее время, чтобы сыграть с «ПСЖ». Из-за того количества травм, которое есть у команды, непонимания, будет ли играть Дембеле — без него атака совсем другая. И «Челси», который набрал ход и уверенно выглядит в последних матчах при Росеньоре, казалось, может увезти из Парижа не только ничейный результат, но и замахнуться на победу.

Но в итоге всё заканчивается абсолютным крахом. Пять мячей, которые «Челси» пропустил, это огромный удар по амбициям и самолюбию. И проверка Росеньора абсолютно тяжелеющим образом. Он выбирал вратарей и выбрал датчанина Йоргенсена. Думаю, теперь он сокрушается по этому поводу и думает, что надо было довериться Санчесу.

Но это ли ключевое? Нет. Ключевое, пожалуй, то, какой «ПСЖ» мы сегодня увидели. Мы давненько не видели его таким в Лиге 1, такой уверенной игры давненько не видели и в Лиге чемпионов. Местами команда показывала тот уровень игры, который принёс ей титул победителя Лиги чемпионов в прошлом сезоне. «ПСЖ» был действительно феноменален, от Дембеле не было никакого ощущения долгого отсутствия и большого количества травм.

Я бы не стал говорить, что ответная встреча будет формальностью, потому что в Лиге чемпионов бывали и другие сюжеты с отыгрышем большого количества мячей. Но общий итог совершенно непонятный. «Челси» просел абсолютно во всех линиях, и разговор на повышенных тонах Йоргенсена и Энцо Фернандеса был яркой иллюстрацией того, что случилось. Вратарь не понимал, куда играть, а игроки не понимали вратаря. Это важный момент, потому что для побед команда должна быть абсолютно единым механизмом. Таким был «ПСЖ», но не был «Челси», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».