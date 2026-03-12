Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Порту. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Закончилось всё абсолютным крахом». Казанский — о матче «ПСЖ» — «Челси» в Лиге чемпионов

«Закончилось всё абсолютным крахом». Казанский — о матче «ПСЖ» — «Челси» в Лиге чемпионов
Комментарии

Комментатор Okko Денис Казанский высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Челси». Прошедшая накануне встреча завершилась победой парижан со счётом 5:3.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Баркола – 10'     1:1 Гюсто – 28'     2:1 Дембеле – 40'     2:2 Фернандес – 57'     3:2 Витинья – 74'     4:2 Кварацхелия – 86'     5:2 Кварацхелия – 90+4'    

«Удивительный результат с той точки зрения, что такое преимущество «ПСЖ» над «Челси» было сложно представить себе до старта. Были размышления, что сегодня — хорошее время, чтобы сыграть с «ПСЖ». Из-за того количества травм, которое есть у команды, непонимания, будет ли играть Дембеле — без него атака совсем другая. И «Челси», который набрал ход и уверенно выглядит в последних матчах при Росеньоре, казалось, может увезти из Парижа не только ничейный результат, но и замахнуться на победу.

Но в итоге всё заканчивается абсолютным крахом. Пять мячей, которые «Челси» пропустил, это огромный удар по амбициям и самолюбию. И проверка Росеньора абсолютно тяжелеющим образом. Он выбирал вратарей и выбрал датчанина Йоргенсена. Думаю, теперь он сокрушается по этому поводу и думает, что надо было довериться Санчесу.

Но это ли ключевое? Нет. Ключевое, пожалуй, то, какой «ПСЖ» мы сегодня увидели. Мы давненько не видели его таким в Лиге 1, такой уверенной игры давненько не видели и в Лиге чемпионов. Местами команда показывала тот уровень игры, который принёс ей титул победителя Лиги чемпионов в прошлом сезоне. «ПСЖ» был действительно феноменален, от Дембеле не было никакого ощущения долгого отсутствия и большого количества травм.

Я бы не стал говорить, что ответная встреча будет формальностью, потому что в Лиге чемпионов бывали и другие сюжеты с отыгрышем большого количества мячей. Но общий итог совершенно непонятный. «Челси» просел абсолютно во всех линиях, и разговор на повышенных тонах Йоргенсена и Энцо Фернандеса был яркой иллюстрацией того, что случилось. Вратарь не понимал, куда играть, а игроки не понимали вратаря. Это важный момент, потому что для побед команда должна быть абсолютно единым механизмом. Таким был «ПСЖ», но не был «Челси», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
«Этого опасались в Мадриде». Стогниенко — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android