Агент Самошникова сообщил о восстановлении игрока «Спартака» после травмы

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, высказался по поводу состояния игрока после повреждения. 28-летний футболист восстановился после травмы — он уже набирает физические кондиции для возвращения в состав.

«Слава богу, у Ильи всё хорошо. Реабилитация после травмы практически завершена — теперь он набирает физические кондиции. Надеюсь, в ближайшее время увидим его в заявке «Спартака», а затем и на поле», — рассказал Алексей Бабырь корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Самошников перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период 28-летний защитник принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.