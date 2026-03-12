Микель Артета высказался о сложности выступления в Лиге чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о сложности выступлений в Лиге чемпионов после первого матча 1/8 финала с «Байером» (1:1).

— Напомнила ли ничья с «Байером» о сложности Лиги чемпионов?

— Да. А ещё матч с «Байером» напомнил о том, как сложно победить любого соперника в этом турнире, особенно на выезде. Оглядываясь на это, понимаешь, какую работу мы проделали, чтобы выиграть восемь матчей подряд в Лиге чемпионов! Потому что это настолько сложно, что никто раньше этого не делал. Мы это прекрасно понимаем, мы осознавали важность игры с «Байером» и сложность соперника. Теперь нам нужно завершить свою миссию в Лондоне, — приводит слова Артеты сайт «канониров».