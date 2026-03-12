Скидки
Болонья — Рома. Прямая трансляция
20:45 Мск
Микель Артета высказался о сложности выступления в Лиге чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о сложности выступлений в Лиге чемпионов после первого матча 1/8 финала с «Байером» (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Андрих – 46'     1:1 Хаверц – 89'    

— Напомнила ли ничья с «Байером» о сложности Лиги чемпионов?
— Да. А ещё матч с «Байером» напомнил о том, как сложно победить любого соперника в этом турнире, особенно на выезде. Оглядываясь на это, понимаешь, какую работу мы проделали, чтобы выиграть восемь матчей подряд в Лиге чемпионов! Потому что это настолько сложно, что никто раньше этого не делал. Мы это прекрасно понимаем, мы осознавали важность игры с «Байером» и сложность соперника. Теперь нам нужно завершить свою миссию в Лондоне, — приводит слова Артеты сайт «канониров».

«Арсенал» чудом отскочил! «Байер» едва не прибил гегемона ЛЧ его же приёмом. Видео
«Арсенал» чудом отскочил! «Байер» едва не прибил гегемона ЛЧ его же приёмом. Видео
