Тибо Куртуа ответил, был ли матч с «Манчестер Сити» лучшим для «Реала» в этом сезоне

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0.

«Это только первый матч, но я очень доволен игрой команды, её настроем, тем, как она работает, как мы боремся друг за друга. Это прекрасно. Мы не оправдываемся травмами и сражаемся до конца. Хороший результат, но это лишь маленький шаг вперёд. Я помню матчи на «Этихаде», так что всё возможно, и мы должны сохранять концентрацию.

Лучший ли это матч сезона в исполнении «Реала»? Наверное, да. Это точно один из лучших матчей. Ещё один — дома с «Барселоной». Нужно завершить этот сезон на высокой ноте», — приводит слова Куртуа официальный сайт мадридского «Реала».