Главная Футбол Новости

Тибо Куртуа ответил, был ли матч с «Манчестер Сити» лучшим для «Реала» в этом сезоне

Комментарии

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

«Это только первый матч, но я очень доволен игрой команды, её настроем, тем, как она работает, как мы боремся друг за друга. Это прекрасно. Мы не оправдываемся травмами и сражаемся до конца. Хороший результат, но это лишь маленький шаг вперёд. Я помню матчи на «Этихаде», так что всё возможно, и мы должны сохранять концентрацию.

Лучший ли это матч сезона в исполнении «Реала»? Наверное, да. Это точно один из лучших матчей. Ещё один — дома с «Барселоной». Нужно завершить этот сезон на высокой ноте», — приводит слова Куртуа официальный сайт мадридского «Реала».

