Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: у футболистов «Спартака» всё как на качелях — не знаешь, чего от них ожидать

Колыванов: у футболистов «Спартака» всё как на качелях — не знаешь, чего от них ожидать
Комментарии

Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался об игре московского «Спартака» под руководством Хуана Карседо.

«У «Спартака», как, впрочем, совсем недавно и у «Динамо», есть проблемы с обороной. Не всегда доигрывали эпизоды — это играет ключевую роль в матчах. Пенальти «Акрона» в ворота «Спартака» нулёвенький, на мой взгляд. Нужно дорабатывать до конца, сейчас вся команда должна обороняться и атаковать. Когда кто-то не дорабатывает, всегда возникает проблема.

У «Спартака» футболисты высокого класса и уровня. У них всегда всё как на качелях. То в одну сторону, то в другую. Не знаешь, чего от них ждать. У команды всё есть, чтобы претендовать и бороться за самые высокие места, но в каких-то ключевых и ответственных матчах «Спартак» допускает бездарные ошибки и не делает того результата, которого хотят болельщики», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Стала известна бригада арбитров на матч «Зенит» — «Спартак» в 21-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android