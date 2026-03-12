Колыванов: у футболистов «Спартака» всё как на качелях — не знаешь, чего от них ожидать

Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался об игре московского «Спартака» под руководством Хуана Карседо.

«У «Спартака», как, впрочем, совсем недавно и у «Динамо», есть проблемы с обороной. Не всегда доигрывали эпизоды — это играет ключевую роль в матчах. Пенальти «Акрона» в ворота «Спартака» нулёвенький, на мой взгляд. Нужно дорабатывать до конца, сейчас вся команда должна обороняться и атаковать. Когда кто-то не дорабатывает, всегда возникает проблема.

У «Спартака» футболисты высокого класса и уровня. У них всегда всё как на качелях. То в одну сторону, то в другую. Не знаешь, чего от них ждать. У команды всё есть, чтобы претендовать и бороться за самые высокие места, но в каких-то ключевых и ответственных матчах «Спартак» допускает бездарные ошибки и не делает того результата, которого хотят болельщики», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.