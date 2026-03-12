Объявлены судейские назначения на матчи 21-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 21-го тура Мир РПЛ.
13 марта (пятница)
«Динамо» Махачкала – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Владимир Шамара; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.
14 марта (суббота)
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Ростов» – «Динамо»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.
«Балтика» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Зуев.
15 марта (воскресенье)
«Акрон» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Сергей Федотов; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.
«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Петров; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Рубин» – «Локомотив»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.