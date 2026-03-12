Стала известна бригада арбитров на матч «Зенит» — «Спартак» в 21-м туре РПЛ

В субботу, 14 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. Российский футбольный союз объявил бригаду арбитров на центральный матч 21-го тура чемпионата страны.

Бригада арбитров на матч «Зенит» – «Спартак»: главный судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Вячеслав Харламов.

В преддверии очного матча «Зенит» (42) идёт на втором месте в РПЛ, а «Спартак» (35) занимает шестую строчку в таблице.