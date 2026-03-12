Артета высказался об ответном матче «Арсенала» с «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (1:1), а также высказался об ответной игре, которая пройдёт 17 марта в Лондоне.

«Какой план на ответный матч? Мы проанализируем, что нам можно улучшить, какие новые возможности мы можем создать. А ещё постараемся быть особенно эффективными во многих простых вещах, которые в первом матче у нас не очень хорошо получались.

Разочарован ли я игрой «Арсенала» на угловом, после которого мы пропустили? Всегда есть две стороны медали — с одной стороны, это фактор соперника, который использовал эту нашу слабость. А с другой стороны, виноваты мы, потому что неудачно сыграли и соперник поймал нас», — цитирует Артету сайт клуба.