Болонья — Рома. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Артета высказался об ответном матче «Арсенала» с «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Артета высказался об ответном матче «Арсенала» с «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (1:1), а также высказался об ответной игре, которая пройдёт 17 марта в Лондоне.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
«Какой план на ответный матч? Мы проанализируем, что нам можно улучшить, какие новые возможности мы можем создать. А ещё постараемся быть особенно эффективными во многих простых вещах, которые в первом матче у нас не очень хорошо получались.

Разочарован ли я игрой «Арсенала» на угловом, после которого мы пропустили? Всегда есть две стороны медали — с одной стороны, это фактор соперника, который использовал эту нашу слабость. А с другой стороны, виноваты мы, потому что неудачно сыграли и соперник поймал нас», — цитирует Артету сайт клуба.

